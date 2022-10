Maritime Sisters: KNRM verdient onze steun

Iedereen kan zich de grote reddingsactie voor de bemanning van de zinkende Julietta D nog wel herinneren. Een Maltees vrachtschip dat in aanvaring kwam met de Pechora Star voor de kust van IJmuiden. De Julietta D maakte water en raakte op drift. Een team van reddingsdiensten, waaronder de Kustwacht, Multraship en de KNRM, was snel ter plaatse en wist de schade te beperken.

Korte tijd later was Nederland wederom in het nieuws met de bergingsoperatie door Boskalis van het Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika voor de Noorse kust. Het schip raakte in problemen door schuivende lading. Ook hier werd de 12-koppige bemanning gered en een ramp voorkomen.

Niet vanzelfsprekend

Veiligheid op zee is essentieel, toch staan we er maar weinig bij stil en beschouwen we reddingsdiensten als vanzelfsprekend. Maar is dat wel zo? Is het logisch dat mensen hun eigen leven op het spel zetten om dat van een ander te redden? Wij vinden van niet. Voor alle keren dat de KNRM jaarlijks uitrukt, namelijk 2000 keer, roepen wij jullie op om op 18 november de KNRM te steunen, terwijl wij uitrukken om zoveel mogelijk geld binnen te brengen voor deze toppers!

Ik (Sylvia) kan het mij nog goed herinneren; we kwamen terug van een zeilreis naar Noorwegen toen voor de kust van Texel in slecht weer de motor uitviel. Wij twijfelden geen moment en schakelden de KNRM in. Op zo’n moment realiseer je je pas hoe bijzonder het werk is dat deze mannen en vrouwen doen. Midden in de nacht komen ze hun bed uit en gaan het water op, ongeacht de omstandigheden. En dit doen zij kosteloos! De KNRM is namelijk geen overheidsdienst, maar een vrijwilligersorganisatie die volledig wordt bekostigd uit donaties.

Steun Team Maritime Sisters

Jaarlijks komt de KNRM meer dan 2000 keer in actie, waarbij ruim 3000 mensen worden geholpen of gered. Dat is te danken aan 1400 vrijwilligers, die werken vanuit 45 reddingstations met 75 reddingboten. Wereldwijd kunnen zeevarenden bovendien een beroep doen op de KNRM Radio Medische Dienst voor medisch advies op afstand.

De missie van de KNRM is het redden van slachtoffers op zee en ruime binnenwateren. En met een steeds drukkere Noordzee wordt dat werk alleen maar belangrijker. Vandaar dat wij als Team Maritime Sisters meedoen aan het Captain of Sales event, waarbij diverse bedrijventeams een dag lang strijden in een wedstrijd om het meeste geld op de halen voor de

KNRM. Laten we voor één dag de rollen omdraaien. Wij zijn al aan boord, jij ook? Steun Team Maritime Sisters!

Lees er meer over op www.captainofsales.nl

Lees ook: