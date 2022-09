De Maritime Sisters zijn niet bescheiden

SolarDuck, de lancering van de eerste waterstof-watertaxi en de start van de ombouw van Future Proof Shippings containerschip Maas bij Holland Shipyards. Slechts een greep uit prachtige maritieme innovaties van afgelopen week. Dit zijn de innovaties die Nederland op de wereldkaart zetten als maritieme koploper. Precies wat we beogen als we het Maritiem Masterplan en NML moeten geloven. Dat moeten we uitdragen.

Veel te bescheiden

Maar als je het gemiddelde bedrijf in onze sector vraagt naar de innovaties waaraan ze werken krijg je een zeer bescheiden antwoord. Vaak zien ze een ontwikkeling helemaal niet als iets vernieuwends of innovatiefs. Terwijl een kleine aanpassing grote gevolgen kan hebben. Een innovatie hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Maar elke innovatie heeft wél medestanders nodig. Gemiddeld 70% van de slagingskans van een innovatie wordt bepaald door het sociale aspect.

Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg is voor vele Nederlanders het motto. Maar wat velen gewoon vinden is dat helemaal niet. Waarom zou je niet trots zijn op wat je doet en dit delen met de buitenwereld? Zeker met het oog op het aantrekken van nieuw talent kan het interessant zijn om innovatieve ontwikkelingen met de buitenwereld te delen. Maar ook als je nog partners zoekt of financiers.

Tenenkrommend

Het is vaak uit pure bescheidenheid dat men niets deelt. Maar er is nog een tenenkrommende factor als je het ons vraagt: terughoudendheid. Waar wij ons het meest aan storen zijn alle redenen waarom iets niet gaat lukken, die als een golf door de zaal gaan wanneer een ondernemer een keer wél het podium pakt. ‘Onmogelijk’, ‘al geprobeerd’, ‘ik hoor je wel als je de juiste schaal hebt bereikt’. Ja hoe denk je dat een partij die schaal gaat bereiken?

We zeggen niet dat kritisch zijn niet mag, sterker nog een kritisch tegengeluid is essentieel in de ontwikkeling. Maar minstens zo belangrijk is geloof in en support voor het idee. Want stel je voor dat het wél lukt? Hoe gaaf zou dát zijn? Met deze benadering worden doorbraken bereikt in innovatieprocessen, omdat men gaat denken wat er allemaal mogelijk wordt met deze doorbraak en vooral: hoe we deze doorbraak kunnen realiseren.

Doe het voor elkaar

Begrijp ons niet verkeerd: wij houden van de ‘niet lullen maar poetsen’-mentaliteit. Maar in dit geval: laten we een uitzondering maken en meer lullen over hoe goed we poetsen! En aangezien bescheidenheid de gemiddelde Nederlander blijft sieren een oproep om het voor elkaar te doen!

Dus de volgende keer dat je luistert naar een enthousiast verhaal van een ondernemer die met een innovatief project bezig is, reageer dat eens ‘en public’ vanuit dit perspectief. En deel daarna de kritische noten één op één met de ondernemer.

