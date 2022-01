Column BLN-Schuttevaer: De sluis krijgt vorm Facebook

Twitter

ZWIJNDRECHT 13 januari 2022, 10:00

Op het moment dat ik dacht dat alle zaken weer op gang kwamen, werden we toch weer geconfronteerd met meer Covid-19 gevallen en een nieuwe lockdown. Dit heeft helaas ook gevolgen voor onze jaarvergaderingen, die we weer moesten afzeggen. Voor veel mensen weer een tijd van onzekerheid en aanpassen. Het werk in Zeeland op het gebied van de scheepvaart gaat onverminderd door, al blijft het wel binnen de kaders van de maatregelen.