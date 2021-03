Schuttevaer Premium Als het werkt: Britse NAP beweegt Facebook

21 maart 2021, 09:00

Rond de tijd dat in Nederland een nulpunt voor de waterhoogtes werd bepaald (het NAP) gebeurde dit ook in Groot-Brittanië. In Cornwall werd aan de kust een verbinding aangebracht tussen de zee en een verticale schacht op het vaste land. Dit gebeurde in het stadje Newlyn en deze voorziening is het Newlyn Tidal Observatory genoemd. Het NAP wordt het ‘UK Fundamental Benchmark’ genoemd.