LNG-bunkerstation haven Keulen gaat in juli open

Twitter

KEULEN 25 april 2019, 14:00

De bouw van het eerste Europese vaste bunkerstation voor liquefied natural gas (LNG) is in volle gang. Het LNG-bunkerstation komt aan de Rijn in Keulen (Am Molenkopf 1) en gaat in juli dit jaar open.