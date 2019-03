Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Nieuwe kolk Eefde Facebook

Twitter

Email Zwolle 22 maart 2019, 11:00

Altijd is het weer even puzzelen waar ik mijn volgende column over ga schrijven, er spelen namelijk zoveel dingen in de regio en dat is best moeilijk kiezen. Deze keer wilde ik toch graag iets vertellen over de uitbreiding van sluis Eefde.