NIJMEGEN 16 januari 2019, 13:00

De extreme droogte waarmee de binnenvaart vorig jaar te maken had, was een incident waaraan een langdurige blokkade door hoge luchtdruk ten grondslag lag. Uit de enorme database van de website Waterpeilen.nl blijkt dat er uit de geschiedenis van de waterstanden nog geen duidelijke trend valt te bespeuren. Toch gaat er wel iets veranderen voor de binnenvaart.

Alphons van Winden van Waterpeilen.nl deed zijn verhaal op de jaarvergadering van de afdeling ZON van Koninklijke BLN-Schuttevaer . Van Winden houdt zich als amateur-meteoroloog sinds de hoogwatergolven van 1993 en 1995 bezig met de waterstanden. In 20 jaar bouwde hij een uitgebreid archief op van hoogwatergolven.

De extremen waren vorig jaar groot. Begin 2018 werd de binnenvaart nog geconfronteerd met een periode van hoog water. De afvoer bij Lobith bedroeg toen 7530 kuub per seconde. In het najaar was daar met 730 kuub per seconde nog geen 10% van over. Maar de gemiddelde afvoer op de Rijn volgens Van Winden vrij stabiel. ‘De laatste 15 jaar hebben we weinig uitschieters gehad, behalve dan dit jaar.’

De gemiddelde waterstand daalde de afgelopen 120 jaar weliswaar met meer dan twee meter, en dit gaat nog steeds door, maar dit komt voornamelijk door rivierbodemdaling. De gemiddelde afvoer nam in die jaren juist toe. Maar er veranderde wel iets. De gemiddelde afvoer in de winter steeg licht, de gemiddelde afvoer in de zomer nam licht af. Maar volgens Van Winden wijst dit niet op een duidelijke trend. ‘Het zijn geen schokkende zaken.’

De temperatuurstijging die gepaard gaat met klimaatverandering, zorgen er wel voor dat de sneeuw in het middelgebergte en in de Alpen eerder smelt. Hierdoor komen de hogere afvoeren iets vroeger in het jaar te liggen.





Minder vaardiepte

Ook Mark Hegnauer en Remi van der Wijk van onderzoeksinstituut Deltares constateerden in hun vooruitblik dat de waterpiek vanuit de Alpen verschuift naar eerder in het jaar. De lage afvoeren komen juist later in het jaar te liggen. Maar zij moesten toegeven dat de scenario’s ‘van nature onbetrouwbaar zijn’. De verschillen zijn dan ook groot.

Voor het middengebergte verwachten de twee dat het patroon in de afvoeren vrijwel gelijk blijft, wel nemen de pieken toe. Bij Lobith neemt eveneens het aantal pieken toe, maar ook het aantal lage afvoeren. Bij Lobith worden de afvoeren dus veel variabeler dan nu het geval is. Dat kan zover gaan, dat de overeengekomen lage afvoer (OLA) zo’n 200 kuub per seconde lager uitvalt. Volgens Hegnauer en Van der Wijk betekent een vermindering van de afvoer met 100 kuub per seconde, 25 centimeter minder vaardiepte op de Waal, IJssel en Lek.