ANTWERPEN 5 oktober 2018, 14:00

De Rotterdamse rederij Aqualiner opent maandag 8 oktober een aanvullende bijkomende veerdienst op de Schelde in Antwerpen. Het gaat om de Noorderlijn van ponton Steen in het centrum van de stad richting Noord met stopplaatsen op Antwerpen-Linkeroever, in Zwijndrecht en aan de Kallosluis in de Waaslandhaven.