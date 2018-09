Schuttevaer Premium Duitsland wil snel over op walstroom Facebook

Twitter

BERLIJN 21 september 2018, 13:00

De Duitse regering wil nog dit jaar negen miljoen euro extra uittrekken voor de aanleg van walstroom. Dat staat in het ontwerp voor de Duitse rijksbegroting 2019. Ook in 2019 komt hiervoor volgens de regering voldoende budget beschikbaar. De regering ziet walstroom als ‘een eenvoudig en efficiënt middel om de uitstoot van schadelijke stoffen in de haven tegen te gaan'.