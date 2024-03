Schuttevaer Award 2024 kanshebber #5: WEG – Axial Flux Elektromotor

De Axial Flux Elektromotor heeft een compact ontwerp, een hoge vermogensdichtheid en hoge prestaties, perfect geschikt voor de binnenvaart. De Axial Flux Elektromotor is een duurzamer product omdat er minder grondstoffen nodig zijn om te produceren en het energieverbruik vermindert vanwege de hoge operationele efficiëntie.

Voordelen van een Axial Flux Elektromotor:

Ultracompact

Extreme uitvoerdichtheid

Het pannenkoekontwerp maakt tandemmontage mogelijk

Maakt 29 keer rationeel grondstoffengebruik mogelijk vergeleken met een inductiemotor

Deze tekst komt uit de pitch van WEG NL.

Maritime Innovation Platform

Drie van de vier genomineerden voor de Schuttevaer Award zijn al bekend. De lezers van Schuttevaer bepalen wie de vierde nominatie wordt. De komende dagen worden de 11 kanshebbers aan u voorgesteld. De stembussen gaan dinsdag 12 maart open.

