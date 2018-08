Schuttevaer Premium Overal waar u vaart: Poort naar Limburg kwetsbaar Facebook

Weurt 11 augustus 2018, 08:00

De westkolk van sluis Weurt ging woensdag 11 juli weer in bedrijf. Dat was 17 dagen later dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar ook weer vier dagen eerder dan voorzien. Hoe dit kan? Bij het herstellen van de schuiven, wat de reden was om de sluis te stremmen, constateerde men scheuren tot een halve meter lang in de deurconstructie. Dat moest uiteraard ook snel worden gerepareerd.