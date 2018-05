Moerdijk verbetert walstroom, wifi en water voor binnenvaart Facebook

Havenbedrijf Moerdijk biedt sinds kort verbeterde faciliteiten bij de wachtsteigers voor de binnenvaart in de Roode Vaart. Binnenvaartschippers kunnen gebruik maken van een stabiele walstroom- en wifivoorziening. Ook is er vanaf 1 juni drinkwater beschikbaar.

Tevens is de openbare ruimte aangepakt. De parkeervoorzieningen zijn uitgebreid en het gebied is voorzien van nieuwe duurzame openbare verlichting. De openbare ruimte is voorzien van diverse soorten beplanting, waarmee een aantrekkelijk verblijfsgebied voor vlinders en bijen is gecreëerd.

Om de nieuwe voorzieningen kostendekkend te maken, biedt Haven Moerdijk deze aan tegen een kleine vergoeding. Schippers betalen alleen voor wat zij afnemen. Dit zorgt tevens voor een bewuster en duurzamer gebruik. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven in de andere Nederlandse zeehavens.

Bediening van de faciliteiten gaat heel eenvoudig via de app Walstroom of via www.walstroom.eu. Klanten registreren zich eenmalig en vervolgens kan men de levering van stroom en wateren activeren en stoppen op iedere locatie waar Walstroom beschikbaar is. Via Walstroom hebben klanten tevens altijd inzicht in het actuele verbruik en de kosten. (DvdM)