Schuttevaer Premium Haven Oss toont begrip voor wensen schippers Facebook

Twitter

Email OSS 2 mei 2018, 15:00

De haven van Oss krijgt er op korte termijn twee ligplaatsen bij. Dat is bevestigd tijdens een bijeenkomst van BLN-Schuttevaer, de gemeente en een aantal bedrijven aan de haven in Oss. Verder komt er overleg met Rijkswaterstaat over afmeerplekken voor duwbakken aan het toegangskanaal tussen de Maas en de sluis van Macharen.