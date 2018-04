Schuttevaer Premium Rotterdam perst er 3,6 miljoen teu door Facebook

Twitter

ROTTERDAM 27 april 2018, 10:00

Rotterdam heeft in het eerste kwartaal van 2018 3,6 miljoen teu te verwerken gekregen. Dat is 6,1% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar en daarmee houdt de grootste zeehaven van Europa de groeicurve vast. De totale overslag daalde echter licht tot 117,8 miljoen ton (-1,2%). Er was vooral minder aanvoer van kolen, ijzererts, schroot en ruwe olie.