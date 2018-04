Clip #60 Amsterdam krijgt een paal Facebook

Twitter

Email AMSTERDAM 20 april 2018, 17:07

Het even geduurd en er moest een beetje aangedrongen worden, maar nu staat hij er dan toch: de meerpaal voor de kleine binnenvaart aan de auto- en drinkwatersteiger aan de Haparandadam in Amsterdam, geplaatst door de kloeke kerels van De Klerk uit Werkendam.

1 / 1 De kloeke kerels van De Klerk uit Werkendam hebben woensdag een extra meerpaal geplaatst bij de Haparandadam in Amsterdam, speciaal voor kleinere binnenvaartschepen. (Beeld uit video) De kloeke kerels van De Klerk uit Werkendam hebben woensdag een extra meerpaal geplaatst bij de Haparandadam in Amsterdam, speciaal voor kleinere binnenvaartschepen. (Beeld uit video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

Er werden eerder al Clips aan gewijd, zoals CLIP #49 Voor paal aan de Haparandedam . In een nawoord spreekt oud-ASV-voorzitter Bouke Veltman, die met zijn varend woonschip Vagabonde actie heeft gevoerd voor de paal, zijn tevredenheid uit over het resultaat.

Onze Amsterdamse verslaggever maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.