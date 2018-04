Stakingen Verdi ergeren en hinderen binnenvaart Facebook

Twitter

Email DUISBURG [update] 10 april 2018, 14:00

Op 10 en 11 april zijn veel sluizen in Duitsland geheel of gedeeltelijk gestremd vanwege een stakingsoproep van de Duitse vakbond Verdi waaraan massaal gehoor wordt gegeven. De stakingen zijn deels gepland en aangekondigd en deels wild.

BDB: ‘Vakbond gijzelt binnenvaart'

Op het Dortmund-Emskanaal waren de sluizen Düthe, Hilter, Meppen en Varloh volgens de vaarwegenwebsite Elwis.de op 10 april van 14 tot 22 uur gestremd en op het Mittellandkanaal was sluis Minden gestremd. Op het Rhein-Hernekanaal werd van 10 april 6 uur tot 11 april 6 uur beperkt of helemaal niet bediend in Duisburg, Gelsenkirchen, Herne-Ost, Oberhausen en Wanne-Eickel.

Op het Wesel-Dattelnkanaal werd beperkt bediend van 10 april 22 uur tot 11 april 6 uur bij Flaesheim en Friedrichsfeld. Op de Boven-Rijn werd maandagmiddag 9 april al gestaakt en lag sluis Iffezheim er vier uur uit. Voor woensdag 11 april was er een stakingsaankondiging voor sluis Kostheim.

Waarschuwingsstakingen

Het gaat om landelijke waarschuwingsstakingen in alle sectoren, uitgeroepen door de Duitse vakbond Verdi. Binnenvaartorganisatie Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) is fel gekant tegen de staking. Die brengt volgens de bond de gevraagde loonsverhoging van 6% geen stap dichterbij, maar ontregelt wel de logistieke keten in Duitsland. Omdat er in veel gevallen niet kan worden omgevaren, neemt de vakbond de binnenvaart in gijzeling, vindt het BDB. De brancheorganisatie noemt het curieus dat Verdi dit de binnenvaart aandoet, omdat ook het binnenvaartpersoneel Verdi als vakbond heeft.

Facebook

Op Facebook werd begin deze week de groep 'EVdB Schleusenstreik 2018' in het leven geroepen. Hier worden actuele stakingsberichten uitgewisseld. De groep telde dinsdagmiddag 431 leden, die over het algemeen weinig begrip hebben voor de stakende ambtenaren. De groep werd opgericht door Christian Niemann, tevens initiatiefnemer van de Facebookgroep 'Binnenschiffer - Liegeplätze in Köln'. Die groep, die inmiddels 4642 leden telt, is volgens Niemann te onoverzichtelijk geworden voor het stakingsnieuws.

En alsof de stakingen nog niet genoeg zijn: op de Main, het Main-Donaukanaal en de Donau heeft de binnenvaart te maken met de jaarlijkse sluizenstremming wegens groot onderhoud van 10 tot en met 30 april. (MdV)