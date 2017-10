Clip #24 Facebook-actie voor ligplaatsen in Antwerpen Facebook

De 23-jarige Kevin De Koninck vaart met zijn vriendin Demy Van de Cappelle op de 80-meter Ancolia. Een week geleden probeerde het Belgische stel tevergeefs een ligplaats te krijgen in de haven van Antwerpen. Via Facebook heeft Kevin nu een uitnodiging van de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel om er eens over te komen praten.

1 / 1 Schipper Kevin De Koninck scoorde met een Facebook-bericht waarin hij zijn beklag deed over de ligplaatsen in de haven van Antwerpen. Havenschepen Marc Van Peel nodige hem uit voor een gesprek. (Beeld uit de video) Schipper Kevin De Koninck scoorde met een Facebook-bericht waarin hij zijn beklag deed over de ligplaatsen in de haven van Antwerpen. Havenschepen Marc Van Peel nodige hem uit voor een gesprek. (Beeld uit de video)

Kevin riep de havenmeester op om een ligplaats te vragen waar hij van boord kon gaan, maar die kreeg hij niet. Volgens Kevin zijn ligplaatsen een groot probleem in de haven van Antwerpen. ‘Je kunt er als gewone binnenschipper niet meer komen.'

Havenhuis

Na anderhalf uur rondvaren legde Kevin de Ancolia aan Kaai 98, tegenover het Havenhuis. Kevin belde het Havenhuis op, maar kreeg geen respons. Daarop besloot hij zijn ongenoegen over de gang van zaken op Facebook openbaar te maken. Hij kreeg veel goede commentaren en na een paar uur ook een reactie van Marc Van Peel, de Antwerpse havenschepen, die hem uitnodigde eens over de problemen van de binnenvaart in de haven van Antwerpen te komen praten.

Van Peel schreef: ‘Uw opmerking en bezorgdheid heb ik met veel aandacht en begrip gelezen. We zijn ons bewust van de problemen waar binnenschippers duidelijk hinder van ondervinden in onze haven. Daarom nodigen u graag uit voor een gesprek, waarin we willen luisteren naar uw vragen en de initiatieven die het Havenbedrijf reeds heeft genomen, kort willen meegeven. Tenslotte wil ik nog beklemtonen dat de binnenvaart als duurzame transport in onze haven de nodige aandacht verdient.'

Volgens Kevin wijst dit resultaat erop dat het voor binnenschippers wel degelijk zin heeft de publiciteit te zoeken als er problemen zijn. ‘Samen zijn we sterk, hè.'

