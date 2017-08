CSCL Jupiter vast in Nauw van Bath Facebook

14 augustus 2017, 11:50

Het containerschip CSCL Jupiter is maandagochtend 14 augustus ter hoogte van Bath op de Westerschelde vastgelopen. De grote vaart van en naar Antwerpen is gestremd.

De Jupiter is vastgelopen bij Bath op de Westerschelde. (Foto Adri van de Wege)

De containerreus (366 x 51 meter met een diepgang van 13,70 meter) was onderweg van Antwerpen naar Hamburg. Veel slepers proberen het schip los te tornen, tot nu toe zonder succes. Wellicht gaat dat pas tegen de avond lukken, als het water weer stijgt. Het is om 20.55 uur hoogwater. Het schip zou na een motorstoring uit het roer zijn gelopen. Het in 2011 gebouwde schip heeft een laadvermogen van 155.000 ton. (MdV)