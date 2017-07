Aanvaarbeveiliging bewijst zich Facebook

De houten bescherming op de dikke stalen balk die als aanvaarbescherming dient in de sluis van Maasbracht, heeft inmiddels een flinke buts opgelopen. Maar daardoor bleven de deuren van de kolk onbeschadigd, meldt de Duitse fabrikant ACE, die de schokdempers voor de installatie leverde.

De aangevaren stootbalk is aangebracht voor de benedendeuren van de linkerkolk van het sluizencomplex in Maasbracht. De schokbrekers van ACE moeten de eerste klap opvangen als een schip in de afvaart onverhoeds doorschiet bij het invaren. Alle drie de sluizen van het complex hebben de beveiliging met ACE-dempers, evenals de sluizen in Born. ‘Wat in theorie was berekend, heeft zich nu in de praktijk bewezen', vertelt Han Titulaer, technisch en commercieel vertegenwoordiger in de Benelux van het bedrijf. Titulaer zegt zowel trots als opgelucht te zijn. Opgelucht omdat er zich bij de flinke aanvaring in april dit jaar geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan. En trots omdat de constructie ervoor heeft gezorgd dat de sluisdeuren niet zijn aangevaren.

Titulaer: ‘Onze klant Mourik Limburg BV en wijzelf zijn blij dat onze veiligheidsmaatregelen zo goed zijn. Het gaat om een extreem geval, want in de zeven jaar sinds de beveiliging is aangebracht heeft zich een dergelijk voorval nog niet voorgedaan.'

4000 ton

De installatie is erop berekend om een geladen schip van 4000 ton te kunnen stoppen dat met een snelheid van 0,5 meter per seconde (1,8 km/h) tegen de balk vaart. Bij stukvaren van de deuren zou het leed vrijwel niet te overzien zijn: het verval ter plaatse is 12 meter. Er zou groot gevaar voor de bemanning ontstaan en een enorme vloedgolf richting het dorp Maasbracht.

De schokdempers zijn 2,65 meter lang. Ze zijn door ACE speciaal voor deze toepassing gemaakt en hebben een slag van 80 centimeter. Over die afstand wordt de cilinder in 3,5 seconden ingedrukt om de eerste schok van de aanvaring te absorberen. De dempers zijn gevuld met hydrauliekolie en wegen 320 kilo per stuk.

Inspectie

Na een aanvaring zijn de dempers gewoon weer bruikbaar, zegt Titulaer. ‘De dempers zijn na het incident gedemonteerd, geïnspecteerd en weer in de sluis aangebracht. Alleen de balk waar het schip tegenaan is gekomen moest worden vervangen. (BO)