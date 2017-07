Ik gok op het volgende : [ Hackers hebben het integrale open source afstandbediening wederrechtelijk toegang tot de bediening van deze belangrijke waterkering verkregen. Men was vergeten een firewall te installeren , alsmede het wachtwoord : 0000 aan te passen. Een betrouwbaar anti virus / firewall pakket was om begrotings reden niet voorzien. ] Wie de perikelen van wannacray virus gevolgd heeft APM dagen plat moge beseffen dat het autonoom rijden,varen , vliegen nog wel eens de uitdaging gaat worden in Cyberwar. Alles wat op afstand bedient word, de ultieme natte droom om daar als hacker eens lekker los te gaan.

Word helaas vervolgd.

NB : bovenstaande is een vaag vermoeden van oorzaak. Reden om nadenkend te zijn.