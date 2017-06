Keulen krijgt LNG-bunkerstation Facebook

NIEUWEGEIN 29 juni 2017, 16:11

PitPoint.LNG gaat een liquefied natural gas (LNG) bunkerstation bouwen in de haven van Keulen. Het nieuwe station is bedoeld voor binnenvaartschepen en is het eerste bunkerstation voor LNG-schepen in Duitsland.

De investering is volgens het bedrijf mogelijk dankzij een lange-termijnovereenkomst met Shell, dat momenteel een serie LNG-aangedreven binnenvaarttankers laat bouwen bij VEKA in Werkendam. De eerste daarvan, de RPG Stuttgart, is vorige week in de vaart genomen. Bedoeling is dat deze vloot van 15 schepen medio 2018 gebruik kan maken van de bunkerfaciliteit in Keulen.

PitPoint.LNG is een joint venture van PitPoint clean fuels en Primagaz Nederland BV. Het bedrijf richt zich op de realisatie en exploitatie van LNG-infrastructuur voor zowel de weg- als scheepvaartsector. Voor het bunkerstation in Keulen is Europese subsidie verkregen.

LNG wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen voor de transitie naar schoon transport. Verwachting is dat met de groei van LNG-infrastructuur ook het aantal schepen op LNG de komende jaren zal toenemen. (PN)