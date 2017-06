Booreiland open voor bezoekers Facebook

Tijdens het Havenfestival IJmond in IJmuiden was er dit jaar een unieke gelegenheid om een booreiland te bezoeken. De Paragon C463 staat al meer dan een jaar in de Vissershaven bij gebrek aan werk.

1 / 1 Het Havenfestival IJmond gezien vanaf het helikopterdek van de Paragon C463. (Foto Ko van Leeuwen) Het Havenfestival IJmond gezien vanaf het helikopterdek van de Paragon C463. (Foto Ko van Leeuwen)

De festivalorganisatie kreeg het voor elkaar dat het publiek bij voorinschrijving in kleine groepen het eiland kon bezoeken. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. De hele dag liepen er meerdere groepen over het eiland en kregen uitleg van bemanningsleden.

Ook alle andere activiteiten in de haven brachten duizenden mensen op de been. Ze konden weer rekenen op de volle inzet van het plaatselijke maritieme bedrijfsleven, dat zich uitsloofde om te laten zien waartoe het in staat is. (KvL)