Schuttevaer Premium Nieuwe Friesenbrücke flinke stap dichterbij Facebook

Twitter

Email WEENER 3 juni 2017, 10:12

Het ministerie van Verkeer in de Duitse Bondsdag is bereid fors te investeren in een nieuwe Friesenbrücke bij Weener. Dat meldde staatssecretaris Enak Ferlemann vrijdag 26 mei tijdens een persconferentie in Weener.