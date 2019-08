Schuttevaer Premium Scheepslift Scharnebeck veel langer op halve kracht Facebook

Twitter

Email Scharnebeck 28 augustus 2019, 15:28

De dubbele scheepslift van Scharnebeck in het Noord-Duitse Elbe-Seitenkanaal blijft aanzienlijk langer op halve kracht draaien. Dit voorjaar werd bekend dat de broodnodige reparaties niet in juli 2020, maar pas in oktober klaar zouden zijn. Maar nu meldt het Wasserschutzamt (WSA) dat ook dit bij lange na niet haalbaar is.