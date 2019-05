Rotterdam in 2050 klimaatneutraal Facebook

ROTTERDAM 08 mei 2019

De haven van Rotterdam is in 2050 CO2-neutraal. Dat betekent dat het havencomplex tegen die tijd geen extra CO2 meer toevoegt aan de atmosfeer en dus niet meer bijdraagt aan het wereldwijde broeikaseffect. Maar zover is het nog lang niet. Het zijn veel stapjes met veel partijen en kost veel tijd, zei CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam onlangs op het Havencongres 2019.

1 / 1 Ed Nijpels (links) bleek op het Havencongres van Management Producties als voorzitter van het Klimaatberaad niet trots te zijn op de prestaties van Nederland op klimaatgebied. Ook Hans Winters van Siemens Nederland zei voor de microfoon van dagvoorzitter Frederique de Jong dat het tijd is voor actie. (Foto Erik van Huizen) Ed Nijpels (links) bleek op het Havencongres van Management Producties als voorzitter van het Klimaatberaad niet trots te zijn op de prestaties van Nederland op klimaatgebied. Ook Hans Winters van Siemens Nederland zei voor de microfoon van dagvoorzitter Frederique de Jong dat het tijd is voor actie. (Foto Erik van Huizen)

‘Er zijn veelbelovende initiatieven en wij willen bedrijven helpen’

‘Op klimaatgebied bungelt Nederland achteraan’

Een van die stapjes is bijvoorbeeld dat het Havenbedrijf samen met BP en Nouryon de mogelijkheden onderzoekt voor de productie van jaarlijks 45.000 ton groene waterstof voor de BP-raffinaderij in Rotterdam. Momenteel gebruikt de raffinaderij voor de ontzwaveling van producten nog waterstof gemaakt uit aardgas. Door waterstof te produceren met hernieuwbare energie, zou de CO2-uitstoot met 350.000 ton per jaar kunnen afnemen. Daarvoor is een elektrolyse-installatie nodig van 250 megawatt, de grootste van Europa. Daarnaast participeert Rotterdam ook in plannen om waterstof uit windenergie te produceren op een energie-eiland op de Doggersbank in de Noordzee.

Platte discussie

Het jaar 2050 is nog ver weg, maar volgens Castelein gebeurt er op het gebied van energietransitie al heel veel in de haven. ‘Het is nog niet zo dat containerschepen allemaal op biobrandstoffen varen, maar er zijn veel veelbelovende initiatieven. Daarbij willen wij bedrijven helpen, want de haven is wel verantwoordelijk voor 385.000 banen en levert 45 miljard euro aan toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie.’

Castelein vindt dan ook dat er goede wetgeving nodig is, die het bedrijven mogelijk maakt klimaatmaatregelen te nemen. ‘Maar het redelijke midden in de politiek is wat dat betreft verdwenen. Door gepolariseerde discussies aan de flanken is het doel uit het oog verloren. Het is geworden tot een platte discussie over de CO2-belasting. Ik ben tegen een dergelijke lokale belasting, dat moet Noord-Europees worden geregeld.’

Castelein is overigens wel voorstander van een prijsverhoging van het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) naar 50 tot 70 euro per ton CO2. Die prijs schommelt nu rond de 27 euro.

Castelein verwacht dat met digitalisering van de haven ook de emissies kunnen afnemen. ‘Daar zit nog wel winst in, want als we de verspilling uit de keten halen, kan de haven nog tot 20% efficiënter worden. En met de slimste haven kunnen we niet alleen meer lading naar ons toehalen, maar meer efficiency betekent ook minder emissies.’

Gekke Henkie

Ondanks alle goede initiatieven, bleek voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad niet trots te zijn op de prestaties van Nederland op klimaatgebied. Velen hebben het idee dat Nederland ‘gekke Henkie’ is en teveel doet, maar volgens Nijpels hangt ons land onderaan in de Europese competitie. Dat komt volgens de oud-politicus (VVD) vooral omdat achtereenvolgende kabinetten een warrig en inconsistent energiebeleid hebben gevoerd. Daardoor bungelt Nederland nu onderaan. Zo stoot elke inwoner van Nederland gemiddeld 10,2 ton CO2 per jaar uit, het gemiddelde in de Europese Unie is 6,9 ton. Ook in de daling van de uitstoot loopt Nederland achter. In alle Europese landen is de CO2-uitstoot gemiddeld 18% gedaald, in Nederland is dat ruim 8%. En met een aandeel van 6,6% hernieuwbare energie zit Nederland, samen met Malta en Luxemburg, eveneens in de achterste regionen. Het gemiddelde aandeel aan hernieuwbare energie in de EU is 17,5%.

Nijpels riep de Haagse politiek op vaart te maken. ‘Het bedrijfsleven en de huishoudens lopen voorop, nu de politiek nog’.

En volgens CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Siemens Nederland, Hans Winters, heeft Nederland ‘een probleem als we op dezelfde manier doorgaan. Maar helaas is niet iedereen hiervan overtuigd’.