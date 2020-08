Klokkenluider smeergeldaffaire SBM Offshore op borgtocht vrij Facebook

De oud-medewerker van SBM Offshore die een smeergeldaffaire bij de oliedienstverlener aan het licht bracht, is in Kroatië op borgtocht vrijgelaten. Dat meldt zijn Nederlandse advocaat.

Klokkenluider Jonathan Taylor werd donderdag 30 juli tijdens zijn vakantie in het land gearresteerd nadat justitie in Monaco een internationaal opsporingsbevel had uitgevaardigd.

In afwachting van een uitleveringsverzoek moet hij voorlopig wel in de Kroatische stad Dubrovnik blijven, stelt zijn raadsman. Taylor hoopt dat de Kroaten zo’n verzoek zullen afwijzen, verklaart hij via klokkenluidersorganisatie Whistleblowing International Network.

De voormalige bedrijfsjurist bracht informatie naar buiten waaruit duidelijk werd dat het Nederlandse SBM Offshore jarenlang smeergeld betaalde bij het binnenhalen van grote projecten. De 51-jarige Brit voert al jaren rechtszaken tegen zijn oud-werkgever voor een financiële vergoeding. De Monegaskische autoriteiten betichtten Taylor er eerder van op die manier SBM Offshore af te persen. Taylor zelf vindt juist dat hij financieel gecompenseerd moet worden voor de imagoschade die hij door SBM Offshore zou hebben geleden. De zaak speelt in Monaco, omdat SBM Offshore daar lange tijd zijn hoofdkantoor had. (ANP)