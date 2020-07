[UPDATE] Prins Willem-Alexandersluis schut beperkt Facebook

[UPDATE] AMSTERDAM 11 juli 2020, 10:53

De Prins Willem-Alexandersluis van het Oranjesluiscomplex in Amsterdam is na een stremming van 22 uur weer beperkt in bedrijf. Behalve met camera-problemen, kampt deze kolk ook met een defect aan een van de deuren. Daardoor duurt schutten nu bijna drie keer zo lang, meldt Rijkswaterstaat. Alle kolken van de Oranjesluizen waren sinds vrijdag 10 juli 17:00 uur gestremd voor de scheepvaart.

1 / 1 Tientallen schepen hebben ernstige vertraging opgelopen nadat alle kolken van de Oranjesluizen werden getroffen door een storing. (Foto Hajo Olij) Tientallen schepen hebben ernstige vertraging opgelopen nadat alle kolken van de Oranjesluizen werden getroffen door een storing. (Foto Hajo Olij)

Ook de Schellingwouderbrug kan niet worden bediend. Volgens Rijkswaterstaat doen de bedieningscamera’s het niet goed, waardoor het onveilig is om te schutten of de brug te openen. Er liggen tientallen schepen aan weerszijden van het sluiscomplex in de stremming. Onze correspondent Hajo Olij telde rond het middaguur aan de buitenkant 11 droge-ladingschepen, een tanker, een duwboot met twee bakken, twee zeilcharterschepen, een riviercruiseschip en circa 50 recreatieschepen.

Rijkswaterstaat kon zaterdag om 12:40 uur nog niet zeggen hoe lang de reparatie gaat duren. Volgens woordvoerster Joyce Duivenvoorde wordt met man en macht gezocht naar een oplossing. Er zijn monteurs aan het werk. Om de schippers te informeren zijn stewards ingezet, evenals tekstkarren op de sluis.

De Oranjesluizen liggen in de hoofdvaarroute van en naar Noord-Nederland en behoren tot de drukste sluiscomplexen van ons land. De oude kolken die nu weer in bedrijf zijn, kunnen schepen tot een lengte van 91 meter aan. Langere schepen zijn afhankelijk van de Prins Willem-Alexandersluis. Rijkswaterstaat waarschuwt dat voorlopig rekening moet worden gehouden met flinke wachttijden en wijst op de mogelijkheid om te varen via het Amsterdam-Rijnkanaal, de Nederrijn of Waal en de IJssel vice versa. (PN)