Ark van Noach vertrekt uit Nederland

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 13 oktober 2019, 15:30

Aan de tros van de sleper Anteos van Dutch Tender Service uit Scheveningen is de Ark van Noach van evangelist en bouwer Johan Huibers uit Krimpen aan den IJssel vertrokken, met als eerste reisbestemming Tilbury in het Verenigd Koninkrijk. Na eerst 3,5 jaar in Dordrecht te hebben gelegen, werd de 135 meter lange, op een…

1 / 1 De Ark van Noach op weg naar Tilbury. (Foto PAS Publicaties) De Ark van Noach op weg naar Tilbury. (Foto PAS Publicaties)