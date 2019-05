Eerste onderzeeboot Singapore te water bij ThyssenKrupp Facebook

Twitter

Email KIEL 09 mei 2019, 12:48

ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel heeft onlangs de eerste van vier onderzeeboten voor de Singaporese marine te water gelaten. Het schip is Invincible gedoopt en zal na de afbouw in 2021 worden overgedragen.

De drie zusterschepen, de Impeccable, de Illustrious en de Inimitable worden respectievelijk in 2022, 2024 en 2025 afgeleverd. Samen vormen zijn de Invincible-klasse, een naam die de Britse marine gebruikt voor haar vliegdekschepen.

Het contract met ThyssenKrupp voor de eerste twee onderzeeboten werd getekend in 2013, dat voor nummer drie en vier in 2017. Het viertal zal worden ingezet bij controles in de drukke waterwegen rond Singapore. Minister van Defensie Ng Eng Hen verwees daarbij naar de dreiging van terroristische aanvallen vanuit zee, illegale wapentransporten en piraterij.

Hij schetste vervolgens de ontwikkelingen op het gebied van de onderzeeboten in Azië. Thailand heeft plannen voor de bouw van drie onderzeeboten, China wil haar vloot tegen het eind van dit decennium uitbreiden en ook Indonesië, India en Zuid-Korea gaan hun vloot moderniseren.

De Invincible-klasse is 70 meter lang en heeft een dieselelektrische aandrijving en luchtonafhankelijke aandrijving via brandstofcellen. De snelheid onder water bedraagt 10 mijl, boven water 15 mijl. Aan boord is een lanceerinrichting voor acht torpedo’s. (WdN)