The Blue World ontwikkelt schip voor laag water

Het zou wel eens the-talk-of-the-town kunnen worden op deze aflevering van Maritime Industry: een nieuw ontwerp 110-meterschip, ontwikkeld door scheepsmakelaardij en adviesbureau The Blue World in Zaltbommel. De details worden in Gorinchem bekend gemaakt, maar het gaat om een schip dat volgens The Blue World-eigenaar Patrick Hut vele tonnen meer kan meenemen in tijden van laag water.

1 / 1 Patrick Hut wil zijn nieuwe scheepsontwerp presenteren op Maritime Industry. Hij verwacht dat het ontwerp zowel bij laag- als hoogwater voordelig zal zijn. (Foto Bart Oosterveld) Patrick Hut wil zijn nieuwe scheepsontwerp presenteren op Maritime Industry. Hij verwacht dat het ontwerp zowel bij laag- als hoogwater voordelig zal zijn. (Foto Bart Oosterveld)

Slimme online tool moet leiden tot nauwkeurig overzicht van het onderhoud

110-meter die zomaar 400 ton extra meeneemt

Gewichtsbesparing en slimme voortstuwing

The Blue World heeft nog meer in petto op de beurs: het bedrijf presenteert een online onderhoudstool die de schipper zicht geeft op openstaande en uitgevoerde onderhoudsklussen aan boord.

Patrick Hut wil drie weken voor de beurs nog niet al teveel zeggen over het nieuwe scheepsontwerp voor zijn ‘laagwaterschip’. Wel is duidelijk dat het idee is geboren vanwege de lange periode van extreme droogte op de rivieren, zoals die zich in de tweede helft van 2018 voordeed. Door het ontwerp moet het schip bij weinig inzinking nog steeds veel tonnen kunnen meenemen. Ook in tijden van genoeg water gaat het schip volgens Hut een flink voordeel bieden. Door het nieuwe ontwerp kan het volgens hem bij de maximale inzinking tot 400 ton meer meenemen dan een traditioneel gebouwde 110-meter.

Gewichtsbesparing

Hut houdt de details nog even voor zich, maar wel is duidelijk dat een deel van de extra capaciteit wordt gewonnen door gewichtsbesparing. Dan gaat het onder meer om een andere spant-indeling en besparing op het gewicht van de apparatuur aan boord. Hut wijst op de autokraan aan boord van de meeste schepen. ‘Dat is een zware constructie van dik staal, die toch nog maar zo’n twee ton op een afstand van 20 meter kan hijsen. Als je zo’n kraan zou kunnen vervangen door een vakwerk-exemplaar, zoals bij een bouwkraan, dan kun je veel gewicht besparen.’

Een ander deel van het nu nog geheime concept is de aandrijving. Hut denkt veel te winnen door een bijzondere manier van voortstuwen, waardoor de schroeftunnel achterwege kan blijven. Dat moet ervoor zorgen dat het achterschip fors minder diepgang krijgt.

Volgens Hut wordt het idee nu op de tekentafel uitgewerkt. Waar en wanneer het eerste schip wordt gebouwd wil hij nog niet zeggen. Wel dat zijn plan is om het eerste schip zelf in exploitatie te nemen, naast het dieselelektrisch aangedreven containerschip Borelli, dat The Blue World al in de vaart heeft. Als het ontwerp blijkt te werken overweegt hij het ook voor anderen te laten bouwen. Hut heeft zelfs al een aantal in gedachten: zes per jaar. In eerste instantie zal het gaan om droge-lading- en containerschepen, maar op termijn kunnen volgens Hut volgens hetzelfde principe ook tankers worden gebouwd.

Onderhoudstool

Een tweede initiatief dat The Blue World op de beurs presenteert is een online onderhoudstool. Hut ontwikkelde het voor zijn eigen schip Borelli en schepen die hij voor anderen exploiteert. Het gaat om een online applicatie met toegang via internet waar de schipper accuraat een plan van terugkerende onderhoudstaken kan opstellen en laten bijhouden. Volgens Hut is het bijhouden van de stand van het onderhoud normaal, gezien veel werk en is de kans op fouten groot. Meestal doet een bemanningslid op papier melding van wat hij gedaan heeft en gaat dan naar de stuurhut om de gegevens in te voeren of laat dat aan de schipper over. Met een onduidelijk handschrift is een invoerfout zo gemaakt.

Actueel overzicht

Bij gebruik van het programma van The Blue World neemt het bemanningslid zijn mobiele telefoon of een iPad mee naar een onderhoudstaak. Na inloggen op de site kan hij ter plaatse de gegevens (bijvoorbeeld draaiuren of tankniveau) rechtstreeks intikken in het systeem, met minder kans op verschrijvingen. Het systeem bekijkt ook of de ingevoerde waarde feitelijk juist kan zijn. Wanneer uit de ingetikte gegevens bijvoorbeeld blijkt dat een generator 26 uur in een etmaal heeft gedraaid krijgt het bemanningslid een seintje.

Als het onderhoud op deze manier consequent wordt bijgehouden krijgt de schipper een duidelijk en actueel overzicht van de klussen die gedaan zijn en wat er nog moet gebeuren. Het kost een paar uur om in te stellen. Aanpassen van de instellingen kan later ook vanaf het kantoor van The Blue World. Het resultaat is een toegepast systeem dat is toegesneden op de onderhoudstaken van het betreffende schip. Het gaat om een toepassing die via een abonnement loopt. De prijs gaat 19,95 euro per maand bedragen.

Prijsvraag

Het systeem bevindt zich nog in de betafase. Er wordt getest op aantal schepen. Net als voor het laagwaterschip moet ook hier nog een naam worden verzonnen. Degene die tijdens de beurs met de beste suggestie komt, krijgt van The Blue World een gratis jaarabonnement. Het systeem is uit te testen in de stand van The Blue World. ‘Ik ben bijzonder nieuwsgierig naar de feedback’, zegt Hut.