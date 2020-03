Schuttevaer Premium Coronavirus: Donauscheepvaart aan banden, aflossers in quarantaine Facebook

BUDAPEST/BRATISLAVA [update] 16 maart 2020, 17:56

In verband met de uitbraak van het coronavirus hebben Slowakije en Hongarije vrijdag en zaterdag ingrijpende beperkingen opgelegd aan het scheepvaartverkeer op de Donau. De maatregelen houden in dat op een enkele uitzondering na aanleggen in deze landen niet meer is toegestaan. En aflossers die naar huis gaan wacht quarantaine.