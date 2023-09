Discom kan scheepsmotoren snel vergroenen

De binnenvaart kan sneller vergroenen dat nu gebeurt door nabehandelingsystemen te plaatsen op bestaande motoren. Discom bewijst dit dagelijks als leverancier van deze systemen. Maar wetgeving zorgt ervoor dat het op deze wijze vergroenen van de binnenvaart veel minder snel gaat dan in de praktijk mogelijk is.

Er zijn twee mogelijkheden om een binnenvaartschip te vergroenen. De een is de aanschaf van een nieuwe motor, de ander is het achteraf plaatsen van een nabehandelingsysteem. Een probleem daarbij is, dat de motor na plaatsing van de nabehandeling niet Stage V-gecertificeerd kan worden.

‘Als je de binnenvaart wilt vergroenen, moet je beginnen bij het laaghangend fruit’, vindt accountmanager Werner van Well van Discom. ‘Dat kan door bestaande motoren uit te rusten met nabehandeling. Als Discom kunnen wij zo’n 100 systemen per jaar installeren. Hiermee maken wij motoren eenvoudig schoon voor een fractie van de prijs van een nieuwe motor. Samen met collega’s in de branche kunnen we zo 1000 schepen per jaar vergroenen. Dan gaat het pas echt snel.’

Superschoon

Discom neemt bij het ontwerp van nabehandelingsystemen de klant aan de hand mee. Zo heeft Discom voor de riviercruisevaart een nabehandelingsysteem op maat ontwikkeld, zodat die in bestaande ruimtes op het schip past. Hoewel het systeem vele malen goedkoper is dan de installatie van een nieuwe Stage V-motor, is het nog niet aan de riviercruisevaart geleverd. Want de vraag is uiteindelijk of de klanten de voordelen van een nabehandelingsysteem ook waarderen. Of de ondernemer hetzelfde wordt behandeld als iemand met een Stage V-gecertificeerde motor. Dat is tot nu toe niet geregeld.

Voor de garnalenvisserij ontwierp Discom een systeem om de uitstoot van stikstof te beperken. ‘Het is zo klein dat je het onder de arm kunt meenemen. Wij hebben er al een aantal verkocht. Ons systeem zorgt ervoor dat er bijna geen uitstoot van stikstof meer is. Met 0,4 gram per kWh is het echt superschoon. Zelfs als je het vergelijkt met de IMO Tier III-eisen. Die eisen vragen om een uitstoot van maximaal 2,29 gram per kWh.’

Ontzorgen

Discom heeft zijn hoop gevestigd op het emissielabel-systeem voor de binnenvaart. ‘Dat kan voor veel bouwers van nabehandelingsystemen mogelijk een oplossing zijn. Want wij willen de klant volledig blijven ontzorgen bij vergroening van het schip. Wij leveren daarvoor complete systemen. De klant hoeft nergens anders meer heen. Wij begeleiden de werf bij de inbouw en het regelen het systeem in. Zo kunnen wij elke motor superschoon maken, vaak schoner zelfs dan de wetgever voorschrijft. Want de vergroening van de binnenvaart kan zoveel sneller dan nu het geval is.’

Discom

Staalindustrieweg 5

2952 AT Alblasserdam

+31 (0)78 68 10 960

www.discom.eu