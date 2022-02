Marius van Dam zwaait na 40 jaar af als binnenvaart-advocaat: ‘Ik blijf doorvechten voor deze sector’ Facebook

CAPELLE AAN DEN IJSSEL 13 februari 2022, 15:00

Marius van Dam is 40 jaar actief als advocaat in de binnenvaart en vindt het tijd om te stoppen. ‘Maar dat ga ik heel geleidelijk doen. Tot nu toe heb ik deze maand nog niet minder uren gewerkt dan ik voorheen deed’, lacht de meester in de rechten in het kantoor van Van Dam & Kruidenier in Rotterdam.

