MTU-studie: beste klimaatneutrale aandrijving verschilt per vaarprofiel 

Een klimaatneutrale combinatie van verbrandingsmotoren op methanol en elektrische aandrijving met brandstofcellen gooit hoge ogen als het gaat om actieradius, maar is niet in alle vaarprofielen optimaal. Dat blijkt uit een studie van MTU in Friedrichshaven, waarbij drie klimaatneutrale voortstuwingen werden vergeleken voor een dubbelschroefs sleepboot van 28 meter met een vermogen van 5000 kW.