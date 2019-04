Zeven opvarenden van het riviercruiseschip Alina zijn dinsdag 16 april tegen het eind van de ochtend in Rotterdam gewond geraakt toen het schip het afgemeerde riviercruiseschip Viking Skadi raakte.

De aanvaring had plaats ter hoogte van de Oosterkade, nabij voormalig Tropicana. Het mps Alina was naar verluidt aan het rondgaan toen de aanvaring plaatshad. Onbekend is hoe groot de schade aan beide schepen is. De gewonden werden met botbreuken en rugletsel naar het ziekenhuis vervoerd. Er was op het moment van de aanvaring niemand aan boord van de Viking Skadi. (MdV)