Het open, met zand geladen binnenvaartschipCardium heeft zaterdagmiddag 9 maart bij extreem weer in de monding van de Sloehaven water gemaakt en is vervolgens gezonken. Bij de reddingsactie werd de schipper aan wal gebracht, de tweede opvarende is zondag nog altijd vermist. Over de oorzaak is volgens de Veiligheidsregio Zeeland nog niets bekend.

Twee boten van de KNRM gingen er na de eerste melding om 15:20 uur meteen op af. De Cardium (3237 ton, 110x11,45m, bouwjaar 2009) vaart zonder luiken en was met een lading zand onderweg van Rotterdam via Hansweert naar de haven van Vlissingen. Bij extreem weer - KNMI gaf code geel, Vlissingen zuidwest 9 en in buien 10 Bft, met golfhoogten van 110 cm en hoger - is dat met een open schip een groot risico, reageren varenden op Facebook.

‘Over de vloed komt daar met zulk weer de deining binnen’ en ‘Het is een groot open gat vanuit zee’, schrijven ervaren schippers. Op Marinetraffic lijkt het of de Cardium op het laatst probeerde terug te gaan of al zinkende is gedraaid en wellicht is overspoeld. Op de Westerschelde ter hoogte van de Europaweg Zuid tussen Ritthem en Borssele is ze volledig gezonken. Het schip ligt volgens de hulpdiensten op een diepte van zo’n 20 meter, buiten de vaargeul. De oorzaak wordt onderzocht als het schip geborgen wordt, zo gaf de politie aan.

Schipper gered

Eén van de twee opvarenden kwam volgens eerste berichten zelfstandig naar de wal. Later meldde de Veiligheidsregio: 'Deze persoon lag in het water en is door één van de aanwezige schepen die hulp heeft geboden aan de kant gebracht.’ Het ging om de 39-jarige schipper/eigenaar van de Cardium uit Rilland. Hij werd door ambulancepersoneel onderzocht vanwege onderkoelingsverschijnselen, is naar het ziekenhuis in Goes gebracht en mocht na behandeling naar huis.

De man die nog vermist is, is volgens de Veiligheidsregio een buitenlandse werknemer aan boord van het schip. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezocht langs de Sloehaven bij Ritthem en de kerncentrale in Borssele, ongeveer tot aan de Westerscheldetunnel. De politie zocht vanaf de kant, tot het te donker werd. De Kustwacht had een 'Search & Rescue' actie opgezet met een helikopter en twee reddingsboten. Er was ook een traumahelikopter opgeroepen. Bergingsbedrijf Multraship was met twee boten in actie.

Duikactie

Vanwege de sterke stroming en om veiligheidsredenen kon er niet meteen door duikers binnenin het schip worden gezocht. Wel is het scheepvaartverkeer voor de reddingsoperatie stilgelegd. Rijkswaterstaat stelde een opvaarverbod in voor niet-kegelschepen met bestemming Zeeland Refinery en tussen Everingen en Sloe. Later op de avond, vanaf 21:45 uur, werd De Honte, waar de Cardium zonk, door Rijkswaterstaat gestremd.

Om 22:33 uur bij laag water ging een duiker van sleep- en bergingsbedrijf Multraship vanaf de Multrasalvor 4 te water om af te dalen naar het schip op zoek naar de vermiste man. Hij kreeg assistentie van de reddingboot Zeemanshoop uit Breskens. Ambulance en brandweer waren ook aanwezig. Rond middernacht werd de duikactie zonder resultaat afgebroken. De zoekactie werd voor dat moment gestaakt, aldus de Veiligheidsregio. ‘Het incident wordt overgedragen en gaat verder onder leiding van Rijkswaterstaat als een berging.’

Berging later

Zondag was het, met KNMI-code oranje, volgens woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat te onveilig voor een nieuwe duikactie. Op Omroep Zeeland zei hij dat de hulpdiensten er inmiddels niet meer van uitgaan dat de vermiste opvarende nog in leven is. Desondanks willen Rijkswaterstaat en de duikers van Multraship proberen om zijn stoffelijk overschot te vinden, zodat het geborgen kan worden en overgedragen aan de familie.

De berging van het schip zal nog wel even op zich laten wachten, denkt De Feijter. ‘Het ligt niet in de vaargeul en hindert de scheepvaart niet, dus is het aan de eigenaar en verzekeraar om een berger te kiezen en een plan voor de berging op te stellen. En dat kan nog wel even duren. Ik verwacht op zijn vroegst in de loop van komende week daar iets over te kunnen melden.’

Op de wal spoelen mogelijk persoonlijke eigendommen aan van de gezonken Cardium. De Veiligheidsregio vraagt mensen die iets aantreffen dit af te leveren bij het dichtst bijzijnde gemeentehuis vanaf maandag 11 februari. (DvdM / HVZeeland)