SANKT GOAR [update] 9 oktober 2018, 12:00

De binnenvaarttanker geladen met 400 ton salpeterzuur die de Rijn bij de Lorelei aan de rechteroever blokkeerde is dinsdagochtend rond 11:00 uur losgetornd. De Rijn is weer vrijgegeven, meldt de politie van Rheinland-Pfalz.

Het schip was onderweg van Antwerpen naar Ludwigshafen en liep bij Bettecks, vlakbij de Lorelei, aan de grond. De ladingzone werd niet beschadigd en er raakte ook niemand gewond.

Het Wasser- und Schifffahrtsamt tornde het schip los. Volgens de Wasserschutzpolizei St. Goarshausen was de oorzaak van de gronding een stuurfout in combinatie met het lage water. Er lagen rond de 20 schepen in stremming.

In 2011 kapseisde de binnenvaarttanker Waldhof op de Rijn bij St Goarshausen (KMR 554) met 2377 ton zwavelzuur. (MdV)