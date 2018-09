Bijna-aanvaring Zwitsers cruiseschip met vrachtschip op het IJ (video) Facebook

AMSTERDAM [UPDATE] 12 september 2018, 20:00

Het Zwitsers rivercruiseschip Vista Explorer veroorzaakte dinsdagmiddag 11 september op het IJ bijna een aanvaring met het achteropkomende geladen binnenvaartschip Procontra. Door een plotselinge koerswijziging had het weinig gescheeld of de Procontra (1821 ton) was vol tegen het passagiersschip op gevaren. Schipper Jorg van der Velde doet in de video verslag op AT5