HERNE 5 januari 2018, 15:00

Een Nederlands binnenvaartschip is vrijdag 5 januari rond het middaguur met de stuurhut tegen de brug in de Hertener Strasse in Herne bij Recklinghausen in het Rijn-Hernekanaal gevaren. Er raakte niemand gewond.