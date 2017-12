Bericht voor Schuttevaer-abonnees: bezorging misschien later Facebook

Bezorger Sandd kon de dubbeldikke Schuttevaer Kersteditie niet overal op de afgesproken bezorgdag (vrijdag 22 december) afleveren. Veel abonnees bleven daardoor voor de Kerst verstoken van ons jaarlijks hoogtepunt.

Dat vinden wij bijzonder jammer! We gaan ervan uit dat uw Schuttevaer later alsnog in de bus valt, maar dat wordt dan vrijwel zeker ná de Kerst. Bezorgklachten graag mailen naar klantenservice@schuttevaer.nl , dan wijzen wij Sandd op hun nalatigheid.

Beleving en inhoud

Online bieden we niet de beleving van de papieren krant, maar wel het grootste deel van de rijke inhoud aan nieuws en verhalen. Omdat het de tijd is van geven, staat de website tijdens de feestdagen tot 2 januari 2018 voor iedereen open. U hoeft dus niet in te loggen om alles te kunnen lezen. Maak er gebruik van, ook van ons archief tot 2005, en vind online alles wat uw maritieme interesse heeft.

Klaar voor 130ste jaargang

Schuttevaer nummer 51/52 is de laatste krant van 2017. Met deze extra dikke krant hopen we u vooral een onderhoudend en lezenswaardig eind 2017 te bezorgen. We slaan hierna twee kranten over en beginnen de 130ste jaargang vrijdag 12 januari 2018. Onze website blijft dagelijks met het laatste scheepvaartnieuws in de lucht.

Maritiem wel en wee

Wij hebben u in 46 gedrukte edities, op Schuttevaer.nl, in de Schuttevaer NieuwsApp, tweemaal per week in de nieuwsbrief én via de sociale media Twitter en Facebook het maritieme wel en wee in al z'n facetten gepresenteerd. Het was voor velen een beter jaar, voor anderen tobben met technische eisen, te lage vrachten en torenhoge boetes. Voor ons was er aan nieuws geen gebrek. We brachten het, waar mogelijk verrijkt met achtergronden en verdieping, in de beste traditie van onafhankelijke Schuttevaer-journalistiek.

Namens alle Schuttevaer-medewerkers op de redactie, advertentieverkoop en orderbehandeling, marketing en klantenservice wens ik u fijne feestdagen en een heel voortvarend en gezond 2018.

Dirk van der Meulen

hoofdredacteur