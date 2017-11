Schuttevaer Premium Transshelf met Fitzgerald even terug naar Yokosuka Facebook

YOKOSUKA [update] 30 november 2017, 11:24

Kort nadat het zwaartransportschip Transshelf van Dockwise 25 november het Amerikaanse marineschip USS Fitzgerald had geladen om op weg te gaan naar de VS, moest het terugkeren naar de reparatiewerf in Yokosuka (Japan).