Gewonde bij brand op tanker met kokosolie Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 20 oktober 2017, 15:03

Bij een brand na een explosie op een zeeschip geladen met kokosolie is donderdagmiddag 19 oktober één gewonde gevallen. Hij schrok, gleed uit en is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld.

Het tankschip lag afgemeerd bij het bedrijf Koole Storage Pernis aan het Tankhoofd (Vondelingenplaat) in Rotterdam toen er na een explosie aan boord brand ontstond. De brand woedde op het dek van het schip, nadat er een grote steekvlam van zo'n 50 meter hoog was geweest.

De hulpdiensten waren rap ter plaatse, en de brandweer had de brand snel onder controle. Er is geen gevaar voor de omgeving geweest. Hoe de explosie ontstond die de brand veroorzaakte is niet duidelijk. (JL)