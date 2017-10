Lichaam vermiste matroos gevonden in Twentekanaal Facebook

EEFDE [update] 19 oktober 2017, 17:00

De politie heeft donderdagochtend een lichaam geborgen in het Twentekanaal bij Almen, vlak boven sluis Eefde. Het is 's middags geidentificeerd als het lichaam van de Slowaakse matroos die een week geleden vermist raakte.

1 / 1 De vindplaats van het lichaam, bij Almen (Afbeelding Vesselfinder) De vindplaats van het lichaam, bij Almen (Afbeelding Vesselfinder)

De 39-jarige man verdween in de namiddag van woensdag 11 oktober van een binnenvaartschip dat van Eefde naar Lochem op weg was. Hij was op dat moment buiten werkzaamheden aan het uitvoeren. Toen de schipper zijn matroos niet meer kon vinden, sloeg hij alarm.

Er werd dagen lang gezocht met onder andere sonarboten op een traject van 14 kilometer. Omdat ieder spoor tot dan toe ontbrak, werd na het weekend de actieve zoekactie niet meer voortgezet. (JL)