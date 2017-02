Donderdag: Fraaie nieuwe jas voor Schuttevaer.nl Facebook

Twitter

Email Deventer 7 februari 2017, 16:00

De website Schuttevaer.nl krijgt donderdag 9 februari een volledig nieuwe uitstraling: luchtiger van vormgeving, met beter leesbare nieuwskoppen, grotere foto's en afgestemd op zowel desktop-pc als tablet en smartphone.

1 / 1 De ‘oude' website Schuttevaer.nl - vanaf donderdag 9 februari wordt alles anders... De ‘oude' website Schuttevaer.nl - vanaf donderdag 9 februari wordt alles anders...

Donderdag 9 februari nieuwe vormgeving online

Door Dirk van der Meulen

Met de huidige website, gebouwd en vormgegeven in 2008, zette de Schuttevaer-redactie meer dan 26.000 maritieme nieuwsberichten, interviews en achtergrondverhalen op internet. De site doet het nog prima, maar voldoet niet meer aan de eisen die bijvoorbeeld zoekmachinegigant Google stelt voor mobiel internet in een veilige omgeving. Lezers én adverteerders willen bovendien (en terecht) het allerbeste. Ook in de maritieme wereld is tegenwoordig iedereen online en met steeds meer verfraaide nieuwssites kon Schuttevaer uiteraard niet achterblijven.

Het ‘Grave-incident' bood de gelegenheid om de ‘oude' site nog eens flink te laten zweten op dagelijks nieuwe berichtgeving. Met meer dan 500.000 opgevraagde pagina's (pageviews) in 30 dagen tijd werd het maandgemiddelde met zo'n 150.000 overschreden. Duidelijker valt de behoefte aan actuele online vakinformatie niet te illustreren.

Nieuws sneller online

Zo groeit de nieuwsstroom op Schuttevaer.nl eindeloos. De laatste jaren in een hogere versnelling, van doorgeplaatste berichten uit de gedrukte krant naar ‘online first'. De vormgeving hield al die jaren stand, maar de functionaliteit veranderde. De gratis te downloaden pdf-krant maakte plaats voor een interactieve e-paper voor betalende abonnees, artikelen verdwenen grotendeels achter een betaalmuur. Abonnees kregen een online informatievoorsprong en reageren op het nieuws kan alleen nog na registratie. Tegelijk met de vormgeving zijn ook alle functies van de site nog eens grondig tegen het licht gehouden.

Woensdag 8 februari is bij hoge uitzondering een dag zonder nieuw nieuws en vanaf donderdag 9 februari is op Schuttevaer.nl alles anders. Hoewel we proberen alles zonder haperingen te laten verlopen, zou het kunnen dat abonnees opnieuw moeten inloggen. Dus: inlogcode bij de hand houden en bij onverhoopte problemen mailen naar klantenservice@schuttevaer.nl