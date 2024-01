Geen verzwaring stroomaansluiting nodig bij elektrische kadekraan met vliegwiel

United Waalhaven Terminals

United Waalhaven Terminals (UWT) werkt sinds kort bij het empty depot in de Waalhaven met een elektrische kadekraan die is aangesloten op een vliegwiel. Het wiel vangt de piekbelasting op bij het hijsen, waardoor UWT geen verzwaring van de netaansluiting nodig heeft voor het elektrificeren van kadekranen. De kosten? Vijf ton. Het vliegwiel moet in zo’n 3 tot 4 jaar terugverdiend zijn.