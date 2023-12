Dwarsgeslagen tanker stremt Main

De sluis was vanwege het hoge water gesloten en de scheepvaart moest met de nodige zorg en de juiste snelheid het complex passeren. De Justine voer in de opvaart en kennelijk te langzaam waardoor de stroming vat kreeg op het schip dat met de boeg in de wal en de kont tegen de kademuur vast kwam te liggen. Pas nadat opgetrokken stuw gezakt was werd de stroming zodanig minder dat het schip achteruit de voorhaven in getrokken kon worden.

Een inspectie leerde dat het zo weinig schade had opgelopen dat het haar reis mocht voortzetten. Toen ’s middags rond twee uur weer kon worden geschut ging het als eerste de sluis door. Voor schipper Harry van Laak op de Watna, geladen met sojaschroot, viel het oponthoud mee. ‘We kwamen hier tegen elf uur aan en zijn binnenkort aan de beurt om geschut te worden’, meldde hij donderdagmiddag om half vier. ‘Het duurde even voordat ze de stuw omlaag hadden, heb ik gehoord, die zat een beetje klem anders was de stremming nog eerder opgeheven.’

Een gelijksoortig incident had woensdag plaats bij de sluis Heddersheim. Ook daar betrof het een tankschip en ook hier was de schade licht.