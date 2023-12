Denen en Zweden achtervolgen grote scholen sprot

Ruim 15 jaar geleden waren het vooral verouderde vismeeltrawlers uit Esbjerg en Thyborøn die soms tot op slechts zeven mijl uit de kust van Zuid-Holland een paar weken achter de sprot aanzaten. Veel van die verouderde schepen zijn intussen gesloopt en voor de huidige generatie pelagische trawlers is het een mooi alternatief om aan het eind van het jaar er een of twee reisjes uit te slepen en gebruik te maken van het sprotquotum. De sprot wordt verwerkt tot visolie, dat een basisingrediënt vormt voor visolie-supplementen. Sprot is rijk aan omega 3-vetzuren en dus een belangrijke grondstof voor het Deense Triple-Nine dat vestigingen heeft in Esbjerg en Thyborøn.

Boven Terschelling

Aanlanden kan niet in Esbjerg, daarvoor moeten ze doorstomen naar het noordelijker gelegen Thyborøn. Triple-Nine beschikt weliswaar over een fabriek in Esbjerg, maar die is niet in staat sprot te verwerken. In de vestiging in Thyborøn daarentegen staan speciale ketels voor de eerste stappen van het verwerkingsproces. Van de 10 trawlers staan er twee geregistreerd in Thyborøn, de overige komen uit Skagen en Hanstholm. De twee Zweedse trawlers, de GG-204 Tor-Ön en GG-218 Vastfjord II, hebben Göteborg als thuishaven.

De vloot concentreerde zich in de tweede week van december boven Terschelling, tot op ongeveer negen mijl uit de kust. Omdat sprot een levendig visje is, moeten ze regelmatig met behoorlijk wat vaart van bestek wisselen.

Lees ook: Denen kijken visserij op inktvis af van Nederlanders Lees ook: Deense trawlers richten zich op inferieure vis