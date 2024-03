STC Hanze Maritiem laat VO-scholieren kennis maken met onbekende wereld

Leven aan boord

Een groep van 20 middelbare scholieren is onlangs begonnen aan een speciaal maritiem keuzedeel in hun opleiding. STC Hanze Maritiem in Zwolle zorgt er jaarlijks voor dat leerlingen van Csg Dingsstede, SG Eekeringe, Stad & Esch, Greijdanus Zwolle, Talentstad Zwolle en de Nieuwe Veste in Coevorden, kunnen ervaren hoe het is om te werken en leven aan boord.