Maritieme topvrouw Karin Orsel strijdt voor belangen Europese reders

Eerste vrouwelijke voorzitter ECSA

Maritiem voorvrouw Karin Orsel is vanaf 1 januari 2024 voorzitter van de Europese Redersvereniging ECSA. Schuttevaer keek met haar vooruit naar maatregelen die de sector boven het hoofd hangen, het welzijn van zeevarenden en over de vraag of de nationale maritieme sector de concurrentie met China eigenlijk wel aankan.