Nabestaanden: meer veiligheid begint bij rederij en watertaxibedrijf

Nabestaanden van het dodelijke scheepsongeval bij Terschelling waarderen dat de OVV in het rapport de betrokken bedrijven aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Ook vinden ze dat meer veiligheid op de Waddenzee begint bij de rederij en het watertaxibedrijf. Dat laat advocaat Nanne Greven van Keuning Letselschade Advocaten weten.

Greven staat samen met zijn collega Calle Dijkstra-Keuning de nabestaanden van het ongeval bij. De schipper en kapitein van de betrokken schepen worden door het Openbaar Ministerie vervolgd voor dood door schuld. De inhoudelijke behandeling van die zaak begint in het eerste kwartaal van 2024.

Watertaxi Stormloper en snelboot Tiger kwamen in oktober 2022 met elkaar in aanvaring. Beide voeren veel harder dan toegestaan in het Schuitengat.

Primaire verantwoordelijkheid

De nabestaanden leggen volgens Greven de ‘primaire verantwoordelijkheid’ voor een veilige vaart op de Waddenzee bij rederij Doeksen en watertaxibedrijf De Bazuin. Daarnaast moet de overheid een toezichthoudende rol spelen, vinden ze. De OVV concludeert in het rapport dat Rijkswaterstaat te weinig middelen heeft om de snelheid van schepen te controleren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet weten de aanbevelingen te bestuderen en ermee aan de slag te gaan.

Bij het ongeluk kwamen drie mannen en een kind om het leven en raakten vier anderen gewond. Het lichaam van de 12-jarige jongen werd nooit gevonden.